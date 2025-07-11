Nun hat es erneut Kanada erwischt. Donald Trump kündigt Zölle in Höhe von 35 % auf kanadische Güter an und geht damit erneut auf Konfrontation mit seinem Nachbarland. Wir widmen uns erneut dem Sektor "Industrials" und zeigen, dass auch in Branchen, die auf den ersten Blick hinterherlaufen, einige Juwelen versteckt sein können. Transcat kristallisiert sich als Sektorenleader der "Specialty Business Services" mit 17,19 % Plus heraus. Womit hebt sich das Unternehmen von der Masse ab? Transcat beschäftigt sich mit Kalibrier- und Labordienstleistungen...