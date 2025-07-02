TD SYNNEX: Künstliche Intelligenz, Cloud und Cybersicherheit! IT-Distributor profitiert vom Tech-Boom!
Mit 51 zu 50 Stimmen wurde das umfassende Steuer- und Ausgabenpaket im US-Senat verabschiedet, das Infrastruktur und die Industrie stärken soll. Momentan liegt der Sektor "Technology" mit Abstand auf Platz 1 unseres Branchenrankings. Wir untersuchen TD SYNNEX, den Sektorenleader aus der Branche "Electronics & Computer Distribution". Die Aktie legte in 4 Wochen 13,27 % zu und hat noch weiteres Potential. TD SYNNEX bietet umfangreiche IT-Lösungen in über 100 Ländern an Man setzt auf zukunftssichere Branchen wie KI, Cloud und Cybersicherheit ...
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