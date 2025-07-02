Mit 51 zu 50 Stimmen wurde das umfassende Steuer- und Ausgabenpaket im US-Senat verabschiedet, das Infrastruktur und die Industrie stärken soll. Momentan liegt der Sektor "Technology" mit Abstand auf Platz 1 unseres Branchenrankings. Wir untersuchen TD SYNNEX, den Sektorenleader aus der Branche "Electronics & Computer Distribution". Die Aktie legte in 4 Wochen 13,27 % zu und hat noch weiteres Potential. TD SYNNEX bietet umfangreiche IT-Lösungen in über 100 Ländern an Man setzt auf zukunftssichere Branchen wie KI, Cloud und Cybersicherheit ...