Royal Caribbean Group: Kreuzfahrtbranche hebt ab! Erfolg dank Luxus, Innovation und Rekordauslastung!
Kanada nimmt seine Digitalsteuer zurück und ermöglicht so eine Wiederaufnahme der Tarifgespräche mit den USA. Der Sektor "Consumer Cyclical" liegt aktuell im Mittelfeld in unserem Ranking. Doch der Sektorenleader Royal Caribbean Group aus der Branche "Travel Services" kann eine beeindruckende Performance von +21,81 % in 4 Wochen aufweisen. Warum ist das Kreuzfahrtunternehmen aktuell so beliebt? Royal Caribbean Group betreibt eine Flotte von 67 Kreuzfahrtschiffen Celebrity Cruises investiert 250 Mio. USD in die Modernisierung der Schiffe ...
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