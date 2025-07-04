Dave & Buster’s Entertainment: Erlebnisgastronom begeistert seine Gäste! Aktie verdoppelt sich dank Spiel, Sport & neuer Strategie!
Mit einer knappen Mehrheit von 218 zu 214 Stimmen wurde das 3 Bio. USD schwere Steuer- und Ausgabenpaket der Republikaner im Repräsentantenhaus akzeptiert. Viele Unternehmen bekommen dadurch Steuererleichterungen. Wir nehmen uns den Sektor "Communication Services" vor. Dave & Buster’s Entertainment konnte mit fast 25 % in 4 Wochen als Spitzenreiter in der Entertainment Branche hervorstechen. Dave & Buster’s Entertainment betreibt 236 Erlebnisgastronomiestandorte Kombination aus Speisen, Getränken, Aktivitäten und Sportübertragungen...
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