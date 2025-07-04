Mit einer knappen Mehrheit von 218 zu 214 Stimmen wurde das 3 Bio. USD schwere Steuer- und Ausgabenpaket der Republikaner im Repräsentantenhaus akzeptiert. Viele Unternehmen bekommen dadurch Steuererleichterungen. Wir nehmen uns den Sektor "Communication Services" vor. Dave & Buster’s Entertainment konnte mit fast 25 % in 4 Wochen als Spitzenreiter in der Entertainment Branche hervorstechen. Dave & Buster’s Entertainment betreibt 236 Erlebnisgastronomiestandorte Kombination aus Speisen, Getränken, Aktivitäten und Sportübertragungen...