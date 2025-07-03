Coinbase Global: Auf dem Weg zur Krypto-Supermacht! Plattform dank Regulierung und Übernahme vor weiterem Wachstum!
Präsident Donald Trump verkündete einen ersten Handelsdeal mit Vietnam und sorgt so für Entlastungen bei Unternehmen, die dort produzieren. Weitere Deals mit anderen Ländern sollen folgen. Wir schauen auf den Sektor "Financial Services" und hier insbesondere auf Coinbase Global, die sich mit 36,8 % die Spitzenposition in der Branche "Financial Data & Stock Exchanges" sichern. Woher kommt der Kurssprung? Coinbase Global betreibt eine Handelsplattform für Kryptowährungen GENIUS Act schafft regulatorische Rahmenbedingungen für Stablecoins...
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