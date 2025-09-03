Wynn Resorts (WYNN) gehört zu den weltweit führenden Casino-Betreibern, wobei man aktuell dank groér Casino-Komplexe wie Wynn Macao oder Wynn Palace Kotai vor allem vom Glücksspiel-Boom im Spielerparadies Macau profitieren kann. Mittelfristig will Wynn Resorts auch in weiteren lukrativenMetropolen expandieren, wobei man hier in 2027 das Wynn Al Marjan Island in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnen will. Am 28. August hob die UBS die Einstufung von "Hold" auf "Buy" an und revidierte das Kursziel von 101 auf 147 USD nach oben....