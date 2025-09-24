Geschäftstreiber: Workday (WDAY) gehört als Anbieter von Cloud-basierten Software-Lösungen in den Bereichen Human Capital Management (HCM) und Finanzmanagement zu den Profiteuren des Digitalisierungstrends. Workday bietet seinen Kunden mit der Workday Management Cloud eine komplette, cloudbasierte Software-Plattform, mit denen Unternehmen ihre Prozesse in den Bereichen HR und Finance durch den Einsatz von KI- und Data-Analytic-Tools optimieren können. Frische Impulse verspricht das neue Konzept zur Integration und Steuerung von KI-Agenten, wobei...