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Workday Watchlist

tz-plus Workday – SaaS-Anbieter profitiert dank KI-Offensive von dynamischem Nutzerwachstum!

Martin Springman
M. Springman
Lesedauer: 1 Minute

Geschäftstreiber: Workday (WDAY) gehört als Anbieter von Cloud-basierten Software-Lösungen in den Bereichen Human Capital Management (HCM) und Finanzmanagement zu den Profiteuren des Digitalisierungstrends. Workday bietet seinen Kunden mit der Workday Management Cloud eine komplette, cloudbasierte Software-Plattform, mit denen Unternehmen ihre Prozesse in den Bereichen HR und Finance durch den Einsatz von KI- und Data-Analytic-Tools optimieren können. Frische Impulse verspricht das neue Konzept zur Integration und Steuerung von KI-Agenten, wobei...

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