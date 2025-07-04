Trex Companies -Bauboom sorgt für glänzende Aussichten!
Geschäftstreiber: Trex Company (TREX) gehört zu den führenden Anbietern bei Terrassendielen und Geländer aus Verbundwerkstoffen, wobei man vor allem auf Materialien wie recyceltem Altholz, Sägemehl und Polyethylen setzt. Im Vergleich zu Holzdielen sind die Terassendielen von Trex deutlich robuster und langlebiger, was Trex Wettbewerbsvorteile beschert. Komplettiert wird das Angebot bei Trex durch Beleuchtungslösungen, Gebäudeverkleidungen und Zäunen für den Außenbereich Dank der robusten Baukonjunktur zieht auch das Geschäft bei Trex...
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