Geschäftstreiber: Teradyne (TER) hat sich vor allem auf Test-Equipment-Systeme für die Halbleiter- und Elektronikindustrie spezialisiert, wobei man hier passende Lösungen zum zur Prüfung von Halbleitern, drahtlosen Produkten, Datenspeichern und komplexen elektronischen Systemen anbietet. Frische Impulse versprechen hier neue automatisierte Test-Systeme für KI-Chips fortschrittliche Verpackungstechnologien, zum Beispiel für HBM4/5 Speicher und 2-Nanometer-Chips. Da viele Auftragshersteller wie SK Hynix, Samsung, TSMC oder Micron ihre Produktionskapazitäten...