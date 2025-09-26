Teradyne - Test-Equipment-Anbieter dank KI-Boom weiter auf Wachstumskurs!
Geschäftstreiber: Teradyne (TER) hat sich vor allem auf Test-Equipment-Systeme für die Halbleiter- und Elektronikindustrie spezialisiert, wobei man hier passende Lösungen zum zur Prüfung von Halbleitern, drahtlosen Produkten, Datenspeichern und komplexen elektronischen Systemen anbietet. Frische Impulse versprechen hier neue automatisierte Test-Systeme für KI-Chips fortschrittliche Verpackungstechnologien, zum Beispiel für HBM4/5 Speicher und 2-Nanometer-Chips. Da viele Auftragshersteller wie SK Hynix, Samsung, TSMC oder Micron ihre Produktionskapazitäten...
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