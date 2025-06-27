Synnex - Digitalisierung und KI-Boom sollten Ergebnis nachhaltig verbessern!
Geschäftstreiber: Synnex (SNX) gehört mit über 150.000 Kunden in mehr als 100 Ländern zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich IT-Distribution. Da viele Unternehmen und Regierungsbehörden ihre Investitionen in die Digitalisierung deutlich nach oben fahren, hellen sich die Perspektiven bei TD Synnex seit geraumer Zeit wieder deutlich auf. Neue Software-Suites wie Copilot von Microsoft oder neue KI-Server und KI-PCs dürften mittelfristig für höhere Verkaufspreise und damit auch höhere Margen sorgen. Am 24. Juni überraschte Synnex...
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