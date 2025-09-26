Geschäftstreiber: Southern Copper (SCCO) verfügt mit Toquepala und Cuajone in Peru, La Caridad und Buenavista in Mexiko über mehrere große Kupferminen, wobei hier neben Kupfer auch Silber und Molybdän abgebaut und im Anschluss weiterverarbeitet wird. Damit profitiert Southern Copper aktuell im Zuge der robusten US-Konjunktur nicht nur von der anziehenden Nachfrage bei Kupfer. Da US-Präsident Trump Einfuhrzölle auf Kupferimporte in Höhe von 50% angekündigt hatte, dürfte Southern Copper auch von höheren Absatzpreisen profitieren. ...