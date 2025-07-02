Geschäftstreiber: SoFi Technologies (SOFI) gehört zu den führenden US-Fintech-Unternehmen bietet seinen Kunden eine umfassende digitale Finanzplattform, die Bankdienstleistungen, Kreditvergabe, Investitionen, Versicherungen und persönliche Finanzplanung in einer App vereint. Zum Angebot zählen gebührenfreie Giro- und Sparkonten, Kreditkarten mit Cashback, Studien- und Privatkredite, Hypotheken sowie provisionsfreier Aktien- und ETF-Handel über "SoFi Invest". Mit dem "Robo-Advisor" offeriert man dabei eine KI-basierte Lösung Investment-Advisor-Lösung....