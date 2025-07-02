SoFi Technologies - Fintech-Schwergewicht überzeugt mit starken Zahlen, neue Krypto-Angebote sollen Ergebnis ankurbeln!
Geschäftstreiber: SoFi Technologies (SOFI) gehört zu den führenden US-Fintech-Unternehmen bietet seinen Kunden eine umfassende digitale Finanzplattform, die Bankdienstleistungen, Kreditvergabe, Investitionen, Versicherungen und persönliche Finanzplanung in einer App vereint. Zum Angebot zählen gebührenfreie Giro- und Sparkonten, Kreditkarten mit Cashback, Studien- und Privatkredite, Hypotheken sowie provisionsfreier Aktien- und ETF-Handel über "SoFi Invest". Mit dem "Robo-Advisor" offeriert man dabei eine KI-basierte Lösung Investment-Advisor-Lösung....
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!
Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...
Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?
Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...
Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten
Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...