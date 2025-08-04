Geschäftstreiber: Sanmina (SANM) gehört mit seinem Netzwerk mit mehr als 20 Niederlassungen zu den führenden US-Auftragsherstellern für hochkomplexe elektronische Produkte. Mehr als 80% der Gesamterlöse entfallen auf den Geschäftsbereich Integrated Manufacturing Solutions (IMS), wobei man hier für seine Kunden Aufgaben wie die Bestückung und Prüfung von Leiterplatten oder die Montage und Prüfung von Endsystemen bis hin zur direkten Auftragsabwicklung abwickelt. Im Segment Components, Products and Services (CPS) ist Sanmina auf die Herstellung...