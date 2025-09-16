Revolution Medicines - Biotech-Konzern überzeugt mit starker Pipeline!
Geschäftstreiber: Revolution Medicines (RVMD) hat sich auf die Entwicklung neuer Therapieformen zur Behandlung von Krebs- und Tumorzellen spezialisiert. Im Zentrum stehen sogenannte RAS(ON)-Inhibitoren und RAS-Begleitinhibitoren, die gegen schwer behandelbare Tumoren gerichtet sind. Aktuell verfügt man mit Daraxonrasib (RMC-6236), Zoldonrasib (RMC-9805) und Elironrasib (RMC-6291) über drei Präparate in der fortgeschrittenen Phase der klinischen Erprobung. Daraxonrasib gilt als eines der chancenreichsten Präparate im Portfolio von Revolution...
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