Geschäftstreiber: QuantumScape (QN) hat sich auf die Entwicklung einer neuen Generation von Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge fokussiert. Die Technologieplattform von QuantumScape basiert auf einem selbst entwickelten Feststoff-Keramik-Separator, der die Verwendung von reinen Lithium-Metall-Anoden ermöglicht, wodurch Batterien mit deutlich höherer Energie- und Leistungsdichte, schneller Ladefähigkeit und verbessertem Sicherheitsprofil entstehen. Bei der Entwicklung dieser neuen E-Autobatterie-Generation kooperiert QuantumScape unter...