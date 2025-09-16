QuantumScape - E-Autobatterieproduzent erreicht mit VW-Premiere wichtigen Meilenstein!
Geschäftstreiber: QuantumScape (QN) hat sich auf die Entwicklung einer neuen Generation von Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge fokussiert. Die Technologieplattform von QuantumScape basiert auf einem selbst entwickelten Feststoff-Keramik-Separator, der die Verwendung von reinen Lithium-Metall-Anoden ermöglicht, wodurch Batterien mit deutlich höherer Energie- und Leistungsdichte, schneller Ladefähigkeit und verbessertem Sicherheitsprofil entstehen. Bei der Entwicklung dieser neuen E-Autobatterie-Generation kooperiert QuantumScape unter...
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