ProSiebenSat.1 - Übernahmeschlacht um Fernseh- und Medienkonzern beflügelt!
Geschäftstreiber: : Die Fernsehsendergruppe ProSiebenSat.1 gehört mit ProSieben oder dem Streaming-Angebot "Joyn" zu den führenden Anbietern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben dem klassischen Kerngeschäft gehören auch der Online-Kosmetik-Händler Flaconi sowie eine Mehrheits-Beteiligung am Online-Vergleichsportal Verivox zu ProSiebenSat.1, wobei man auch im Bereich Online-Dating präsent ist. Aktuell steht der Fernsehsender- und Medienkonzern im Zuge eines Bietergefechts zwischen dem italienischen Großaktionär MFE Group (hält...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Machtdemonstration mit Preisschild! Alphabet liefert Traumzahlen und schockt mit massiver Kostenexplosion!
Alphabet (i)(GOOG/GOOGL) meldet sich eindrucksvoll zurück und straft alle Kritiker Lügen. Mit einem historischen Umsatzsprung über die 400 Mrd. USD-Marke...
Infineon erhöht Investitionen angesichts ungebrochener Nachfrage nach KI-Chips
Das Unternehmen plant Ausgaben von rund 2,7 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2026 zur Erweiterung der Produktionskapazitäten. Infineon Technologies...
AMD schlägt die Schätzungen – und wird trotzdem abgestraft
Advanced Micro Devices hat im vierten Quartal die Erwartungen klar übertroffen. Gewinn und Umsatz lagen deutlich über den Konsensschätzungen, der Nettogewinn...