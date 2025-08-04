Geschäftstreiber: : Die Fernsehsendergruppe ProSiebenSat.1 gehört mit ProSieben oder dem Streaming-Angebot "Joyn" zu den führenden Anbietern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben dem klassischen Kerngeschäft gehören auch der Online-Kosmetik-Händler Flaconi sowie eine Mehrheits-Beteiligung am Online-Vergleichsportal Verivox zu ProSiebenSat.1, wobei man auch im Bereich Online-Dating präsent ist. Aktuell steht der Fernsehsender- und Medienkonzern im Zuge eines Bietergefechts zwischen dem italienischen Großaktionär MFE Group (hält...