Geschäftstreiber: Polaris Industries (PII) hat sich als einer der führenden Anbieter bei als führender Anbieter im Freizeit? und Nutzfahrzeug?Segment etabliert. Zum Produktportfolio zählen unter anderem All-Terrain-Vehicles (ATVs) und Side-by-Side-Fahrzeuge (z. B. der Polaris RANGER, RZR und Sportsman), Motorräder der Traditionsmarke Indian Motorcycle sowie Pontonboote der Marken Bennington, Godfrey und Hurricane. Auch bei Schneemobilen ist Polaris mit der Marke Polaris Snowmobiles gut aufgestellt. Am 03. Juli hat Baird die Einstufung...