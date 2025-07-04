Pepsi - Snack- und Softdrinkhersteller leidet unter gedämpfter Konsumnachfrage und steigenden Kosten!
Geschäftstreiber: Pepsi (PEP) gehört bei Snacks (Frit-O--Lay) und Softdrinks (Pepsi, Rockstar Energy, zu den weltweit führenden Anbietern. Zuletzt hatte man angesichts der eher verhaltenen Konsumnachfrage und steigenden Wettbewerbsdruck durch Billig-Anbieter sowie dem Erzrivalen Coca-Cola unter rückläufigen Absätzen zu leiden, während steigende Kosten beispielsweise bei Aluminium für die Herstellung von Getränkedosen auf die Margen gedrückt hatten. Nun will Pepsi mit Restrukturierungen und Kostensenkungsmaßnahmen gegensteuern und hatte...
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