Oshkosh - Nutzfahrzeughersteller profitiert von steigenden US-Defense-Etats!
Geschäftstreiber: Der US-Nutzfahrzeughersteller Ohskosh (OSK) hat sich vor allem im Bereich Spezial-Fahrzeugen, beispielsweise Elektro-Löschfahrzeuge für Feuerwehren oder Müllfahrzeugen stark aufgestellt und ist auch bei Spezialfahrzeugen für Airports mit Frachtladern, Fluggastbrücken uva präsent. Außerdem konnte man im abgelaufenen Jahr einen Großauftrag für so genannte Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) der US-Post an Land ziehen. Auch bei Transport-Fahrzeugen für das Militär ist Oshkosh stark aufgestellt und ist hier ua mit dem...
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