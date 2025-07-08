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Oracle Watchlist

tz-plus Oracle - KI-Boom beschert Cloud-Spezialist exzellente Wachstumsaussichten!

Martin Springman
M. Springman
Lesedauer: 1 Minute

Geschäftstreiber: Oracle (ORCL) gilt dank seiner Cloud-Sparte OCI als einer der Leader im Bereich KI-Infrastrukturanwendungen, zumal man dank der Kooperation mit dem Hardware-Anbieter NVIDIA sowie der engen Zusammenarbeit mit Technologieschwergewichten wie Microsoft, Amazon AWS und Alphabet als einer der Schlüsselplayer im Bereich Megamarkt für Generative KI-Applikationen. Dank seiner gut ausgebauten Cloud-Kapazitäten ist Oracle gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage bei Cloud-Space-Angeboten für die Erstellung, das Training und die...

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