Ondas Holdings - Steigende Defense-Etats sorgen bei Drohnenspezialist für volle Auftragsbücher!
Geschäftstreiber: Ondas Holdings (OND) hat sich vor allem auf die Entwicklung von autonomen Drohnensystemen und so genannte Counter-UAS-Systemen zur Abwehr von Drohnenangriffen spezialisiert. Damit ist Ondas Holdings ein gefragter Partner für Behörden aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor, wobei unter anderem NATO-Staaten sowie US-Sicherheitsbehörden zum Kundenkreis gehören. Unter anderem bietet man mit dem Optimus System ein von der US-Behörde FAA zertifiziertes UAS im Bereich automatisierte Überwachung von Objekten an, während man...
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