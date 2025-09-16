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Ondas Watchlist

tz-plus Ondas Holdings - Steigende Defense-Etats sorgen bei Drohnenspezialist für volle Auftragsbücher!

Martin Springman
M. Springman
Lesedauer: 1 Minute

Geschäftstreiber: Ondas Holdings (OND) hat sich vor allem auf die Entwicklung von autonomen Drohnensystemen und so genannte Counter-UAS-Systemen zur Abwehr von Drohnenangriffen spezialisiert. Damit ist Ondas Holdings ein gefragter Partner für Behörden aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor, wobei unter anderem NATO-Staaten sowie US-Sicherheitsbehörden zum Kundenkreis gehören. Unter anderem bietet man mit dem Optimus System ein von der US-Behörde FAA zertifiziertes UAS im Bereich automatisierte Überwachung von Objekten an, während...

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