Nike- Sportartikelhersteller überrascht mit besser als befürchteten Q4-Zahlen und will mit neuen Produkten durchstarten!
Geschäftstreiber: Der Sportartikelhersteller Nike (NKE) hatte zuletzt angesichts der trüben Konsumnachfrage mit deutlichen Absatzrückgängen zu kämpfen. Vor allem im margenträchtigen Segment für Sneaker und Casual-Wear hatte man gegenüber Branchengrößen wie Adidas zuletzt das Nachsehen. Nun will Nike mit neuen Performance-Products wie dem neuen Laufschuh Pegasus 41 wieder Boden gegenüber der Konkurrenz gut machen. Außerdem will CEO John Dorton auch in Produktkategorien wie Fitness und Fußball wieder durchstarten. Hellt sich die Verbrauchernachfrage...
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