Nike - Sportartikelhersteller dank Kostensenkungsmaßnahmen und Produktoffensive sollen Ergebnis nachhaltig verbessern!
Geschäftstreiber: Der US-Sportartikelhersteller Nike (NKE) war zuletzt aufgrund der trüben Konsumnachfrage und hausgemachter Probleme deutlich unter Druck gekommen. Neben der trüben Konsumnachfrage hatte man vor allem gegenüber Wettbewerbern wie Adidas oder ON Holdings weiter an Marktanteilen eingebüßt. Nun will Nike mit neuen Produkten wieder verlorenes Terrain zurückgewinnen. Durch ein Sparprogramm im Gesamtvolumen von 2 Mrd. USD will man außerdem die Kostenbasis weiter verbessern. Da die US-Importzölle auf Waren aus Vietnam von 46 auf...
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