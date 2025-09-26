Newmont Mining - Rekordhoher Goldpreis sorgt für starke Aussichten!
Geschäftstreiber: Newmont Mining (NEM) betreibt ein globales Minenportfolio zu denen unter anderem Nevada Gold Mines (USA), Pueblo Viejo (Dominikanische Republik), Peñasquito (Mexiko), Yanacocha (Peru) und Cerro Negro (Argentinien) gehören. Dank vergleichsweise geringer Produktionskosten von durchschnittlich knapp 1.200 USD/Unze hat Newmont Mining im Vergleich zur Konkurrenz hohe Margen, was dem Goldkonzern aktuell dank rekordhoher Goldpreisnotierungen von mehr als 3.700 USD/Feinunze Rekordergebnisse verspricht. Am 19. September hat sich...
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