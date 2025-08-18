Geschäftstreiber: Der US-Technologiekonzern Life360 ((LIFE) hat sich auf App-basierte Sicherheits- und Ortungsplattform-Lösungen fokussiert. Die Anwendung bieten verschiedene Optionen wie Echtzeit-Standortfreigabe, Geofencing, Fahrersicherheitsfunktionen (z. B. Unfallerkennung, SOS-Notruf), digitale Sicherheitsdienste, wobei Life360 außerdem Abo-Modelle mit erweiterten kostenpflichtigen Zusatzfunktionen anbietet. Durch die Übernahmen von Tile (Bluetooth-Tracker) und Jiobit (GPS-Tracker für Kinder, Senioren und Haustiere) hat man zuletzt sein...