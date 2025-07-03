Geschäftstreiber: Leonardo DRS (LDRS) hat sich auf Sensorik-Lösungen, Netzwerk-Computing, sowie Antriebs-Lösungen für den Defense-Sektor spezialisiert. Neue KI-Applikationen wie der Artificial Intelligence Processor (AIP), der als plattformunabhängige Lösung Echtzeit-Bedrohungserkennung und Situational Awareness für unterschiedliche Anwendungen bietet, sollten mittelfristig vor dem Hintergrund steigender US-Defense-Etats für Schwung sorgen und Leonardo DRS strategisch noch stärker im Bereich vernetzter, intelligenter Militärtechnologien...