Geschäftstreiber: Lattice Semíconductor (LTTC) hat sich auf die Entwicklung von FPGAs (Field Programmable Gate Arrays)-Logikchips spezialisiert, die im Vergleich zu herkömmlichen Logikchips über eine deutlich höhere Rechenpower verfügen und gleichzeitig deutlich energieeffizienter sind. Damit ist Lattice Semiconductor gut aufgestellt, um von steigenden Investitionen in den Ausbau der Data- und Cloudcenter-Kapazitäten profitieren zu können, zumal FGPA´s unter anderem Hardwarebeschleuniger für Rechenzentren eingesetzt werden. Zuletzt konnte...