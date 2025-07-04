Kraft Heinz - Lebensmittel-Multi dank Restrukturierungen vor Rückkehr auf den Wachstumspfad!
Geschäftstreiber: Kraft Heinz (KHC) gehört zu den weltweit führenden Lebensmittel-Herstellern. Kraft Heinz bietet ein breites Produktsortiment an und besitzt zahlreiche bekannte Marken wie Heinz (Ketchup, Mayonnaise, Saucen), Kraft (Käseprodukte, Mac & Cheese), Philadelphia (Frischkäse), Capri Sun (Fruchtsäfte), Jell-O, Velveeta, Plasmon (Babynahrung) und Lunchables (Snackboxen) uva. Nachdem man zuletzt aufgrund des steigenden Wettbewerbsdrucks Marktanteile eingebüßt hatte, will man sich nun durch den Verkauf von Randbereichen wieder...
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