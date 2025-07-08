Geschäftstreibber: KeyCorp (KEY) gehört mit mehr als 900 Niederlassungen in Nordosten, Mittleren Westen und Nordwesten der USA zu den führenden US-Regionalbanken. KeyCorp bietet seinen Kunden dabei klassische Bank-Service-Dienstleistungen rund um Kontoführung, Kreditvergabe, Einlagenverwaltung sowie Vermögens- und Finanzplanung, Immobilien-Finanzierungen, Private Banking und Wealth Management an. Zuletzt hatte man im ersten Quartal mit einem bereinigten EPS von 33 Cents leicht besser als erwartet abgeschnitten. Am 16. Juni hat die Bank...