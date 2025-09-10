Geschäftstreiber: Karman Holdings (KARM) hat sich als Zulieferer von Hitzeschilden, Antriebssystemen, Raketendüsen sowie Trennsystemen für unbemannte Fluggeräte, zivile Raketen sowie taktische Raketen und Raumschiffe etabliert. Damit ist Karman bestens aufgestellt, um vom Raumfahrtboom profitieren zu können, zumal man bei mehr als 100 Hyperschall-, Raketen- und Raumfahrtprogrammen mit an Bord ist. Auch bei Defense-Projekten wie "Iron Dome" ist man mit von der Partie, womit man auch von steigenden Defense-Etats in den USA profitiert. ...