Geschäftstreiber: Der US-Biotech-Konzern Ionis Pharmaceuticals (IONS) hat sich auf die Entwicklung von Medikamenten und Therapien zur Behandlung von seltenen Erberkrankungen spezialisiert. Mit Spiranza (spinale Muskelatrophie (SMA)), Tegsedi (hereditären Transthyretin-Amyloidose (hATTR)) und Waylivra (Familiäres Chylomikronämie-Syndrom (FCS)) verfügt Ionis über mehrere chancenreiche Präparate in der fortgeschrittenen Phase der klinischen Entwicklung. Hier ruhen die Hoffnungen vor allem auf Olezarsen, einem Präparat das sich bei der Behandlung...