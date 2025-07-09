Ionis Pharmaceuticals - US-Biotechkonzern überzeugt mit starker Pipeline!
Geschäftstreiber: Der US-Biotech-Konzern Ionis Pharmaceuticals (IONS) hat sich auf die Entwicklung von Medikamenten und Therapien zur Behandlung von seltenen Erberkrankungen spezialisiert. Mit Spiranza (spinale Muskelatrophie (SMA)), Tegsedi (hereditären Transthyretin-Amyloidose (hATTR)) und Waylivra (Familiäres Chylomikronämie-Syndrom (FCS)) verfügt Ionis über mehrere chancenreiche Präparate in der fortgeschrittenen Phase der klinischen Entwicklung. Hier ruhen die Hoffnungen vor allem auf Olezarsen, einem Präparat das sich bei der Behandlung...
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