Geschäftstreiber: Der Modekonzern HUGO BOSS hatte zuletzt wie viele andere Branchengrößen unter der schwächeren Konsumnachfrage vor allem in Kernabsatzmärkten wie China zu leiden. Da man erfolgreich mit Kostensenkungsmaßnahmen gegensteuert und weiterhin mit trendigen Casual-Styles bei der zahlungskräftigen jüngeren Kundschaft punkten kann, sollten die Metzinger bei einer Belebung der Konsumnachfrage überproportional stark profitieren. Im ersten Quartal hatte man trotz eines Umsatzrückgangs von 2% sowie einem operativen Gewinnrückgang...