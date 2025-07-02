Geschäftstreiber: Howmet Aerospace (HWM) hat sich als einer der führenden Hersteller für hochpräzise Metallkomponenten für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und den Transportsektor einen Namen gemacht. Das Produktangebot deckt dabei neben Triebwerksteilen (z. B. Turbinenschaufeln, Scheiben), auch Titanstrukturkomponenten für Flugzeuge und spezialisierte Verbindungselemente (Fastening Systems) ab. Als weiterer Wachstumstreiber dürften sich für Howmet Aerospace auch die milliardenschweren Investitionen in den Bereich Raumfahrt erweisen,...