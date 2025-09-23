Hologic - Gesundheitskonzern profitiert von steigenden Behandlungszahlen!
Geschäftstreiber: Hologic (HOLX) hat sich im Bereich Diagnostik und Medizinische Bildgebungsverfahren einen Namen gemacht und gilt auch bei fortschrittlicher Labor- und Medizintechnik als einer der führenden Player. Mit innovativen Verfahren wie der digitalen Brusttomosynthese (DBT), auch 3D-Mammografie oder NovaSure, einer minimalinvasiven Technik zur Endometriumablation ist man im Bereich Frauengesundheit stark aufgestellt. Am 19.September hat Argus Research die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 80 auf 90 USD angehoben....
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