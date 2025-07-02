Hilton - Reise- und Touristikboom beschert Hotelkettenbetreiber starke Aussichten!
Geschäftstreiber: Hilton Worldwide (HLT) gehört mit bekannten Marken wie Walldorf Astoria, Hilton, Conrad Hotels & Resorts zu den weltweit führenden Playern in diesem Segment, wobei man seine Marktposition im margenträchtigen Luxus- und Lifestyle-Segment zuletzt deutlich ausgebaut hat. Mit neuen Konzepten wie NoMad (u. a. in Detroit, London und Singapur) sowie der neuen Marke Graduate by Hilton (mit geplanten Standorten in Sanford, Boulder und Syracuse) treibt Hilton die Expansion auch im gehobenen Economy- und Lifestyle-Segment konsequent...
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