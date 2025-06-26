Exelixis - Onkologie-Spezialist mit starker Pipeline, Positive Klinische Phase-III-Studiendaten zu Zanzalintinib eröffnen Milliarden-Umsatzpotential!
Geschäftstreiber: Der US-Konzern Exelixis (EXEL) hat sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen und Medikamenten im Bereich Onkologie spezialisiert. Mit Cabometyx verfügt Exelixis in diesem margenstarken Segment über ein Blockbuster-Präparat, das bereits für verschiedene Indikationen (ua Nierenzellkarzinom,Leberzellkarzinom, Medullärer Schilddrüsenkrebs) zugelassen wurde. darunter das fortgeschrittene Nierenzellkarzinom (RCC), das Leberzellkarzinom (HCC) sowie der medulläre Schilddrüsenkrebs (MTC). Cabometyx wirkt als Tyrosinkinase-Inhibitor...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Wagniskapital auf Allzeithoch: Top 5 KI-Aktien als Profiteure der neuen Start-up-Milliarden
janews Liebe Leser, die am 01.04. veröffentlichten Daten der Analyseplattform Crunchbase für das 1. Quartal 2026 belegen: Noch nie zuvor floss in...
Amazon: Warum mein Top-Favorit bis Ende der Dekade mindestens ein Verdopplungspotenzial auf 400 USD hat!
Ich bin für die Aktie von Amazon (i) sehr bullisch und möchte kurz herleiten, warum bis Ende der Dekade ein Kursanstieg auf 400 USD und darüber hinaus...
Tesla: Europäische Neuzulassungen verzeichnen deutlichen Absatzsprung!
Tesla durchbricht die anhaltende Kaufzurückhaltung auf dem europäischen Markt für Elektroautos mit einem handfesten Absatzsprung. Nach einem volumenmäßig...