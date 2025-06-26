Geschäftstreiber: Der US-Konzern Exelixis (EXEL) hat sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen und Medikamenten im Bereich Onkologie spezialisiert. Mit Cabometyx verfügt Exelixis in diesem margenstarken Segment über ein Blockbuster-Präparat, das bereits für verschiedene Indikationen (ua Nierenzellkarzinom,Leberzellkarzinom, Medullärer Schilddrüsenkrebs) zugelassen wurde. darunter das fortgeschrittene Nierenzellkarzinom (RCC), das Leberzellkarzinom (HCC) sowie der medulläre Schilddrüsenkrebs (MTC). Cabometyx wirkt als Tyrosinkinase-Inhibitor...