Equinix - KI-Boom sorgt bei Cloud- und Datacenterbetreiber für starke Aussichten!
Geschäftstreiber: Equinix (EQIX) gehört zu den führenden Anbietern bei Cloud- und Data-Center-Applikationen, wobei man weltweit über mehr als 240 Rechenzentren verfügt. Dank seiner gut ausgebauten Data-Center-Infrastruktur profitiert man massiv vom KI-Boom, zumal man Unternehmen Inferenz- und Trainings-Workloads für KI-Modelle anbieten kann, was Equinix zuletzt Rekordauftragseingänge beschert hatte.Allein im vergangenen Jahr hatte Equinix 16.200 Deals mit rund 6.000 verschiedenen Kunden zu vermelden. Da man in den Equinix International Business...
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