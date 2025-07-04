Geschäftstreiber: Equinix (EQIX) gehört zu den führenden Anbietern bei Cloud- und Data-Center-Applikationen, wobei man weltweit über mehr als 240 Rechenzentren verfügt. Dank seiner gut ausgebauten Data-Center-Infrastruktur profitiert man massiv vom KI-Boom, zumal man Unternehmen Inferenz- und Trainings-Workloads für KI-Modelle anbieten kann, was Equinix zuletzt Rekordauftragseingänge beschert hatte.Allein im vergangenen Jahr hatte Equinix 16.200 Deals mit rund 6.000 verschiedenen Kunden zu vermelden. Da man in den Equinix International Business...