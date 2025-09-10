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Dick's Sporting Goods Watchlist

tz-plus Dick´s Sporting Goods – Einzelhandelskette dank neuer Filialkonzepte zurück auf dem Erfolgspfad!

Martin Springman
M. Springman
Lesedauer: 1 Minute

Geschäftstreiber: Der US-Retailer Dick´s Sporting Goods (DKS) gehört mit seinen mehr als 1.850 Niederlassungen zu den größten Sportartikel-Einzelhändlern auf dem US-Markt. Mit neuen Filialkonzepten wie  "House of Sports" oder "50-K-Stores" mit denen man vor allem zahlungskräftige jüngere Kunden ins Visier nimmt, will Dick´s Sporting Goods sein Wachstum weiter beschleunigen. Ausgebaut werden soll außerdem das auf Golf-Equipment spezialisierte Filialkonzept "Golf Galaxy". Da sich die Konsumnachfrage weiter erholt, dürfte Dick´s Sporting...

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