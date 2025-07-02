Dick´s Sporting Goods – Aussicht auf Belebung der Konsumnachfrage und starke Nike-Zahlen sorgen für Schwung!
Geschäftstreiber: Der US-Retailer Dick´s Sporting Goods (DKS) gehört mit seinen mehr als 1.850 Niederlassungen zu den führenden Playern auf dem US-Markt. Mit neuen Filialkonzepten wie "House of Sports" oder "50-K-Stores" mit denen man vor allem zahlungskräftige jüngere Kunden ins Visier nimmt, will man seinen profitablen Wachstumskurs weiter beschleunigen. Nachdem man zuletzt unter einem herausfordernden Marktumfeld zu leiden hatte, scheinen sich die Aussichten für den Sportartikel-Retailer weiter aufzuhellen, zumal unter anderem Branchenprimus...
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