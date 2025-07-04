Constellation Brands - Spirituosenhersteller überzeugt mit starkem Kernmarkenportfolio!
Geschäftstreiber: Constellation Brands (STZ) gehört zu den führenden US-Herstellern bei Wein, Bier und Spirituosen. Als Wachstumsmotor erweist sich vor allem der Geschäftsbereich Bier und Spirituosen, in dem man unter anderem mit Corona, Svedka Wodka oder Black Velvet Canadian Whisky präsent ist. zuletzt konnte man vor allem dank Preiserhöhungen bei Corona-Bier trotz rückläufiger Absätze mit einem soliden Q1-Ergebnis aufwarten. Hellt sich die Konsumnachfrage wieder auf, sollten sich auch die Aussichten für Constellation Brands in den...
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