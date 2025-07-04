Clorox- Reinigungsmittelhersteller will mit Restrukturierungen und Sparmaßnahmen wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren!
Geschäftstreiber: Clorox (CLX ) gehört dank starker Kernmarken wie starke Kernmarken wie Cloromax, Scentiva, Clorox EcoClean uvm zu den weltweit führenden Anbietern bei Reinigungs- und Desinfektionsprodukten im Consumer- und Professionel-Segment. Zuletzt hatte man vor allem unter der konjunkturell schwachen Nachfrageentwicklung und steigenden Kosten zu leiden. Zuletzt hatte Clorox unter anderem mit dem Verkauf von Randbereichen und Sparmaßnahmen gegengesteuert. Am 26. Juni hat Jefferies die Einstufung mit Buy bestätigt, das Kursziel...
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