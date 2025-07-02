Geschäftstreiber: Cigna (CI) gehört zu den führenden US-Krankenversicherern, wobei man sowohl bei den staatlichen Medicare- und Medicaid-Gesundheitsprogrammen als auch im Commercial-Segment zuletzt deutliche Mitgliederzuwächse zu verzeichnen hatte. Zuletzt war Cigna wie viele andere Branchengrößen unter regulatorischen Unsicherheiten im Zuge der geplanten Reformen im US-Gesundheitswensen deutlicher unter Druck. Mittelfristig dürften sich die Am 26. Juni hat RBC Capital die Einstufung mit "Outperform" und einem Kursziel von 376 USD...