Cigna - Krankenversicherer profitiert von steigenden Mitgliederzahlen und Preiserhöhungen!
Geschäftstreiber: Cigna (CI) gehört zu den führenden US-Krankenversicherern, wobei man sowohl bei den staatlichen Medicare- und Medicaid-Gesundheitsprogrammen als auch im Commercial-Segment zuletzt deutliche Mitgliederzuwächse zu verzeichnen hatte. Zuletzt war Cigna wie viele andere Branchengrößen unter regulatorischen Unsicherheiten im Zuge der geplanten Reformen im US-Gesundheitswensen deutlicher unter Druck. Mittelfristig dürften sich die Am 26. Juni hat RBC Capital die Einstufung mit "Outperform" und einem Kursziel von 376 USD...
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