Geschäftstreiber: CIENA (CIEN) gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Netzwerk-Equipment für den Breitband-Internet- und den Telekommunikations-Infrastrukturbereich. Spannende Aussichten eröffnen sich für CIENA mittelfristig auch im Megamarkt für Data-Center-Equipment, zumal man hier zu den führenden Anbietern bei Optik- und Routing-Systemen und passenden Software-Lösungen gehört. Damit ist man gut positioniert, um von steigenden Investitionen vieler Hyperscaler in den Ausbau ihrer Cloud- und Datacenterkapazitäten profitieren...