CIENA - Cloud- und Data-Centerboom sorgt für starke Aussichten!
Geschäftstreiber: CIENA (CIEN) gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Netzwerk-Equipment für den Breitband-Internet- und den Telekommunikations-Infrastrukturbereich. Spannende Aussichten eröffnen sich für CIENA mittelfristig auch im Megamarkt für Data-Center-Equipment, zumal man hier zu den führenden Anbietern bei Optik- und Routing-Systemen und passenden Software-Lösungen gehört. Damit ist man gut positioniert, um von steigenden Investitionen vieler Hyperscaler in den Ausbau ihrer Cloud- und Datacenterkapazitäten profitieren...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Fahrerlos in die Zukunft! Uber investiert in Rivian und erweitert seinen gigantischen Masterplan für Robotaxis!
Das Lenkrad aus der Hand geben und die Fahrt einfach entspannt genießen. Was lange wie Science-Fiction klang, wird jetzt rasant Realität. An vorderster...
Planet Labs: Souveränität im Weltraum trifft auf die KI-Revolution mit NVIDIA!
Planet Labs (PL) betreibt mit rund 200 aktiven Satelliten die größte Flotte für die Erdbeobachtung. Geopoltische Spannungen erhöhen den Wunsch nach...
Erfolgreiche Mondlandung und neues Raketen-Upgrade! Firefly Aerospace bringt die Konkurrenz ins Schwitzen!
Der Wettlauf ins All hat mit Firefly Aerospace (FLY) einen neuen möglichen Highflyer. Mit einer beispiellosen Kombination aus technologischen Durchbrüchen,...