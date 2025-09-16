Centene - Krankenversicherer profitiert weiter von steigenden Mitgliederzahlen!
Geschäftstreiber: Centene (CNC) gehört mit seinen mehr als 28 Millionen Versicherten bei den staatlichen Medicare- und Medicaid-Programmen zu den größten Anbietern in den USA. Zuletzt hatte Centene wie viele andere Schwergewichte unter steigenden Kosten in Zusammenhang mit dem höheren Erstattungen zu leiden. Am 12, September bestätigte Centene seine Jahresprognose für 2025 und rechnet weiterhin mit einem EPS von 1,75 USD, während der Analystenkonsens hier aktuell bei 1,69 USD liegt. Truist Securities bestätigte im Anschluss die...
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