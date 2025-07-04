Geschäftstreiber: Cava Group (CAVA) gehört zu den führenden Fast-Casual-Restaurantketten in den USA, wobei man über knapp 367 Niederlassungen verfügt. Da man auf frische Zutaten und Spezialitäten wie Hummus, Tzatziki und diversen Saucen und Dressings setzt, hebt man sich gegenüber dem Mainstream erfolgreich ab, zumal man sich vor allem auf mediterrane Gerichte setzt. Neue Menukreationen wie gegrillte Steaks oder Hot Harissa Pita Chips sorgen für hohen Kundentraffic und bescheren Cava auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld starke...