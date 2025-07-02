Carpenter Technology - Luft- und Raumfahrtboom schiebt Ergebnis deutlich an!
Geschäftstreiber: Carpenter Technology (CRS) hat sich als einer der führenden Anbieter für peziallegierungen und Hochleistungswerkstoffen einen Namen gemacht. Dabei adressiert man Schlüsselbranchen wie die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie den Defense-Sektor. Gefragt ist Carpenter Technology auch in den Bereichen Medizin, Energie, Industrie und Halbleitertechnik. Im ersten Quartal konnte man dank der dynamischen Absatzentwicklung in Schlüsselsegmenten wie Luft- und Raumfahrttechnik und Defense mit einem bereinigten EPS von 1,88 USD die Konsenserwartungen...
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