Trading-Room
C.H. Robinson Worldwide Watchlist

tz-plus C.H. Robinson Worldwide - Frachtlogistiker profitiert von Konjunkturbelebung!

Martin Springman
M. Springman
Lesedauer: 1 Minute

Geschäftstreiber: C.H. Robinson Worldwide (CHRW) gehört zu den weltweit führenden Anbietern bei Lkw, Stückgut, See- und Luftfracht gehört und weltweit mehr als  90.000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen bedient. Dank des Verkaufs von unprofitablen Randbereichen wie dem europäischen Landtransportgeschäft (EST) an den deutschen Logistikanbieter Sennder hat C.H. Robinson Worldwide außerdem sein Margenprofil zuletzt weiter optimiert. Mit C.H. Robinson Managed Solutions hat der Logistik-Konzern zuletzt eine neue ganzheitliche Logistik-Management-Lösung...

