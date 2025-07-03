Bruker - Metrologie-Systeme für KI-Chips und steigende F&E-Ausgaben in der Pharma- und Biotechindustrie sorgen für Schwung!
Geschäftstreiber: Bruker (BRKR) hat sich auf die Entwicklung von High-End-Analytic- und Diagnostik-Geräte für die Bereiche Medizintechnik, Biowissenschaften, bei Pharma-Anwendungen sowie im Bereich Mikroskopie, Nano-Analyse und Industrieanwendungen spezialisiert. Daneben offeriert Bruker auch hochleistungsfähige Systeme für die Bereiche Zellbiologie, präklinische Bildgebung, klinische Phänomik- und Proteomikforschung, klinische Mikrobiologie und molekulare Pathologieforschung. Aktuell kann Bruker vor allem von steigenden F&E-Ausgaben...
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