Geschäftstreiber; Bloom Energy (BE) hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Festoxidbrennstoffzellen spezialisiert. Diese Brennstoffzellen, die das Kernprodukt des Unternehmens sind und als "Bloom Energy Server" bezeichnet werden, wandeln verschiedene Brennstoffquellen wie Erdgas, Biogas oder Wasserstoff direkt und ohne Verbrennung am Verbrauchsstandort in elektrische Energie um. Damit ist Bloom Energy stark aufgestellt, um vom wachsenden Bedarf bei dezentralen Lösungen für die Energieversorgung, die beispielsweise bei Rechenzentren...